Вартість акцій Nintendo завдяки грі Pokemon Go досягла максимуму за 6 років

Вартість акцій японської компанії Nintendo Co завдяки новій грі Pokemon Go досягла максимуму з квітня 2010 року, свідчать дані торгів.

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За підсумками торгів вартість акцій компанії на Токійській фондовій біржі зросла на 14,36%, до 31,77 ієни за папір. Таким чином, вони досягли максимального показника з квітня 2010 року, передає Прайм.

З моменту першого запуску гри 6 липня акції Nintendo зросли більш ніж у два рази.

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"Я ніколи не бачив такої тенденції в акцій великих компаній, яка змінюється настільки швидко в такий короткий період часу", - сказав агентству Рейтер старший стратег Okasan Securities Такаші Оба.

Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу. Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.