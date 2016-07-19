Росія за рік збільшила інвестиції в держборг США на $18 мільярдів

У травні цього року вкладення Росії в держборг США становили 88,2 млрд доларів проти 82,5 млрд доларів в квітні, показали дані американського казначейства.

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У річному вираженні зростання інвестицій в держборг США виявилося набагато вищим - 18 млрд доларів. У травні 2015 року Росія володіла американськими облігаціями на суму трохи вище 70 млрд доларів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Росія протягом усього минулого року нарощувала вкладення в американський держборг, які до січня цього року досягли майже 97 млрд доларів. Потім Росія скоротила їх.

У травні багато іноземних інвесторів скоротили вкладення в казначейські облігації США. Загальна суму інвестицій порівняно з квітнем зменшилася на 30 млрд доларів - до 6,2 трлн доларів.

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Основним держателем держоблігацій США залишається Китай, який вклав в папери 1,2 трлн доларів. За рік вкладення Китаю знизилися на 26 млрд.

Японія купила держоблігацій США на 1,1 трлн доларів. При цьому за рік вона позбавилася від інвестицій на 81 млрд доларів.

Серед великих власників облігацій виявилися також Кайманові острови, Ірландія, Бразилія, Швейцарія, Люксембург, Великобританія.

Раніше казначейство США повідомляло, що Росія скоротила вкладення в різні американські папери. Експерти пов'язали це з санкціями, введеними проти російського бізнесу. У результаті російські компанії і банки були змушені скорочувати вкладення в іноземні активи.

Казначейські облігації США вважаються одним із найбільш надійних активів у світі. Багато країн вважають, що краще тримати в них свої резерви. У періоди нестабільності на ринку попит на американські папери різко зростає.