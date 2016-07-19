Moody's купить корейське рейтингове агентство KIS

Американська компанія Moody's Corporation, що володіє рейтинговим агентством Moody's Investors Service, придбає корейське рейтингове агентство Korea Investors Service (KIS), повідомляє Прайм з посиланням на заяву Moody's.

"Умови операції не розголошуються. Дана угода, як очікується, не матиме значного впливу на доходи Moody's за підсумками 2016 року. Вона буде фінансуватися за рахунок грошових коштів. KIS Ratings продовжить роботу як самостійна незалежна підрозділ рейтингового агентства Moody's", - йдеться в повідомленні.

"Moody's і KIS мають давні та продуктивні партнерські відносини, і ця угода додатково підтверджує нашу присутність на цьому важливому ринку", - наводяться в повідомленні слова президента Moody's Investors Service Роберта Фобера (Robert Fauber).

Компанія Moody's Corporation, яка є материнською для рейтингового агентства Moody's, була заснована в 1909 році в США. Штаб-квартира компанії знаходиться в Нью-Йорку. Число співробітників становить приблизно 10,8 тисячі людей по всьому світу, компанія присутня в 36 країнах.

Компанія Korea Investors Service (KIS) була заснована 1985 року. Вона обслуговує внутрішні ринки капіталу в Кореї, надає рейтинги місцевим компаніям і займається проведенням досліджень. Більшу частину фірми було придбано Moody's Investors Service 2001 року.