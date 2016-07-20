Нацкомісія з цінних паперів удосконалила правила роботи фондових бірж в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до Положення про функціонування фондових бірж в Україні, якими посилюються вимоги до технічного забезпечення організаторів торгів, розширюється перелік причин для виключення цінних паперів з біржових списків. Про це повідомила прес-служба комісії.

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Причинами для виключення з біржового списку цінних паперів, зокрема, будуть: публікація на сайті НКЦПФР інформації про відсутність емітента за вказаним місцезнаходженням, виключення емітента з держреєстру фінустанов, зупинка емітенту дії ліцензії на провадження профдіяльності на фондовому ринку, зупинка комісією торгівлі цінним папером на будь-якій фондовій біржі, зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку за цінним папером.

Також фондова біржа зобов'язана перевіряти емітента на відповідність ознакам фіктивності та, у разі їх виявлення, повідомляти регулятору.

Зміни в правила роботи бірж передбачають розмежування біржового списку цінних паперів та інших фінансових інструментів. Такий список повинен перебувати у вільному доступі на сайті організатора торгів та зберігатися протягом трьох років.

У НКЦПФР повідомили, що зміни погоджені з Державною службою фінансового моніторингу України та Державної регуляторної службою України, і спрямовані на державну реєстрацію в Міністерство юстиції, після чого набудутть чинності.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-червень 2016 року знизився на 40,6% - до 109,6 млрд грн з 184,4 млрд грн за аналогічний період 2015 року.

За перше півріччя комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 56,33 млрд грн, що на 40% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.