Гройсман прокоментував провал приватизації Одеського припортового заводу

Відстрочка продажу одного з найбільших хімічних виробництв країни - Одеського припортового заводу через відсутність заявок від покупців не змінить планів уряду щодо приватизації державних активів у подальшому, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Хочу прокоментувати ситуацію щодо приватизації Одеського припортового заводу. Як стало відомо, у встановлений термін заявок від потенційних покупців при даній ціні не надійшло. Це не означає, що ми відмовимося від наших планів щодо приватизації частини державних підприємств, - пише Гройсман. - Я не раз висловлював з цього приводу свою позицію. У нас майже 3500 державних підприємств, тоді як європейські країни мають приблизно по 300. Сотні цих підприємств неефективно управляються, є джерелом корупції і вимивання коштів з бюджету. Тому ми будемо пропонувати частину з них на прозору приватизацію, а в тих компаніях, де залишимо частку державної власності - будемо підвищувати якість менеджменту».

При цьому Гройсман підкреслив, що в уряді бачать протидію цим процесам з боку тих, «хто звик годуватися за рахунок державної власності». «Але ми не зійдемо з обраного шляху. Ми проаналізуємо першу спробу виставити ОПЗ на відкритий конкурс і оголосимо новий конкурс, до якого ми підготуємося краще», - резюмував глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ (99,6% акцій) зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або 520 млн доларів. Конкурс з продажу заводу мав відбутися 26 липня 2016 року.

Раніше інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Разом з тим, 18 липня конкурс був зірваний через відсутність заявок інвесторів. У зв'язку з цим Фонд держмайна як ключовий орган, який займається питаннями приватизації в Україні, заявив про намір підготувати новий конкурс з можливим зниженням стартової ціни активу.