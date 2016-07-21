Міністр фінансів виступає за якнайшвидшу приватизацію всіх держшахт

Міністр фінансів Олександр Данилюк виступає за якнайшвидшу приватизацію всіх державних шахт з паралельною ліквідацією непідконтрольних та неприбуткових.

Про це він заявив на експертному форумі в Києві.

“У мене є принципова позиція, що ми зараз з міністром енергетики це проговоримо, що шахти потрібно негайно закрити. Вони неприбуткові, ми не можемо субсидіювати такі шахти. Інші ж необхідно передавати на приватизацію", - сказав Данилюк.

За словами міністра фінансів, вирішення питання з державними шахтами не можна затягувати.

"Це не можна розтягувати на 2-3 роки, потрібно вирішити якомога швидше", - зазначив глава Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості розробило законопроект про внесення змін до державного бюджету для виділення 1 млрд грн фінансової підтримки державним вугледобувним шахтам.

Читайте такожМіненерговугілля має намір приватизувати 15 держшахт, 11 - ліквідувати

31 березня 2016 року Верховна Рада України прийняла закон, згідно з яким 350 млн грн бюджетних коштів, виділених для Міненерговугілля, будуть спрямовані не на реструктуризацію державних вугільних підприємств, а на їх підтримку.

13 травня Міненерговугілля закликав парламент внести зміни в державний бюджет на 2016 рік та передбачити виділення коштів на програму реструктуризації шахтного господарства, а саме – на закриття збиткових шахт, виплату зарплат шахтарям та адаптацію тих, хто буде звільнений у зв'язку з ліквідацією низки вугільних підприємств.

14 червня представники Незалежної профспілки гірників України з посиланням на інформацію міністра енергетики Ігоря Насалика заявили, що Міненерговугілля планує у 2017 році виділити з держбюджету 850 млн грн на дотації державним вугільним підприємствам.