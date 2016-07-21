Одеський припортовий завод хочуть повторно виставити на приватизацію в жовтні

Одеський припортовий завод (ОПЗ) буде повторно виставлено на приватизацію у жовтні цього року з можливою переоцінкою стартової ціни в бік зменшення.

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Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на експертному форумі в Києві.

«Це досвід, який дасть змогу уряду продовжити приватизацію в Україні, враховуючи ризики і реальну на ринку ціну. Те, що коштувало п'ять років тому якусь ціну «ікс», то, може бути, ця ціна трохи нижчою за «ікс». Це буде продовжено, про що заявив і голова Фонду державного майна пан Білоус - не наводитиму його слова. Планується це зробити у жовтні», - сказав він.

За словами Кубіва, інтерес до приватизації ОПЗ виявили близько 20 іноземних інвесторів, які зацікавлені в ринкових умовах придбання активу.

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Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ (99,6% акцій) зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або 520 млн доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року.

Раніше інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Разом з тим, 18 липня конкурс було зірвано через відсутність заявок інвесторів. У зв'язку з цим Фонд держмайна як ключовий орган, який курирує питання приватизації в Україні, заявив про намір підготувати новий конкурс з можливим зниженням стартової ціни активу.