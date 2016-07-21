МВФ оцінив українське законодавство щодо боротьби зі зловживаннями на фондовому ринку
У звіті Фонду відзначають, що українська нормативно-правова база з питань боротьби зі зловживаннями на ринку цінних паперів та розкриття інформації емітентами має суттєві прогалини.
Українське законодавство щодо боротьби зі зловживаннями на фондовому ринку та розкриття інформації має істотні прогалини, йдеться у звіті місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка відвідувала Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) в січні цього року з метою надання технічної допомоги регулятору.
Читайте такожМіністр фінансів розповів про "невелику" затримку у співпраці України та МВФ
«Українська нормативно-правова база з питань боротьби зі зловживаннями на ринку цінних паперів та розкриття інформації емітентами має суттєві прогалини», - йдеться у звіті, розміщеному на сайті МВФ.
У документі сказано, що ці прогалини сприяють відсутності прозорості та широкому розповсюдженню неправомірних дій на ринку.
У МВФ відзначили, що для вирішення цих проблем необхідно привести українське законодавство у відповідність з міжнародними стандартами для забезпечення НКЦПФР достатніми засобами, з допомогою яких вона зможе вимагати від емітентів більш широкого розкриття інформації і буде ефективніше боротися зі зловживаннями на ринку.
Читайте такожГолова МВФ пояснила, чому затягується рішення щодо України: Рада не прийняла всіх законів
Також у звіті сказано, що законодавчі ініціативи повинні бути узгоджені з іншими очікуваними законопроектами, зокрема, про незалежність комісії та про регульовані ринки і деривативи.
Як повідомляв УНІАН, місія технічної допомоги експертів МВФ з 11 по 22 січня провела консультації в НКЦПФР щодо вдосконалення системи регулювання та нагляду за ринком капіталу в Україні.
Раніше за результатами роботи місії в липні минулого року був сформований звіт, згідно з яким МВФ рекомендував Україні змінити законодавство з метою розширення інспекційних повноважень Нацкомісії з цінних паперів на проведення незалежних перевірок діяльності компаній на ринку цінних паперів.