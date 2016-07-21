МВФ оцінив українське законодавство щодо боротьби зі зловживаннями на фондовому ринку

Українське законодавство щодо боротьби зі зловживаннями на фондовому ринку та розкриття інформації має істотні прогалини, йдеться у звіті місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка відвідувала Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) в січні цього року з метою надання технічної допомоги регулятору.

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«Українська нормативно-правова база з питань боротьби зі зловживаннями на ринку цінних паперів та розкриття інформації емітентами має суттєві прогалини», - йдеться у звіті, розміщеному на сайті МВФ.

У документі сказано, що ці прогалини сприяють відсутності прозорості та широкому розповсюдженню неправомірних дій на ринку.

У МВФ відзначили, що для вирішення цих проблем необхідно привести українське законодавство у відповідність з міжнародними стандартами для забезпечення НКЦПФР достатніми засобами, з допомогою яких вона зможе вимагати від емітентів більш широкого розкриття інформації і буде ефективніше боротися зі зловживаннями на ринку.

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Також у звіті сказано, що законодавчі ініціативи повинні бути узгоджені з іншими очікуваними законопроектами, зокрема, про незалежність комісії та про регульовані ринки і деривативи.

Як повідомляв УНІАН, місія технічної допомоги експертів МВФ з 11 по 22 січня провела консультації в НКЦПФР щодо вдосконалення системи регулювання та нагляду за ринком капіталу в Україні.

Раніше за результатами роботи місії в липні минулого року був сформований звіт, згідно з яким МВФ рекомендував Україні змінити законодавство з метою розширення інспекційних повноважень Нацкомісії з цінних паперів на проведення незалежних перевірок діяльності компаній на ринку цінних паперів.