Терміни приватизації 25-відсоткових пакетів акцій 7 енергокомпаній продовжили до грудня

Кабінет міністрів України продовжив терміни проведення приватизації через фондові біржі 25-процентних блокуючих пакетів акцій «Донбасенерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Донецькобленерго», «Київенерго», «Одесаобленерго» до 30 листопада цього року, оскільки цей термін, згідно з планом продажу держкомпаній, минув у липні.

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Відповідне розпорядження члени Кабміну одноголосно ухвалили на засіданні в п'ятницю.

«Плани розміщення акцій цих компаній передбачали терміни їх продажу на фондових біржах. Раніше встановлені терміни закінчилися в липні. Цим розпорядженням пропонується продовжити ці терміни до 30 листопада 2016 року», - сказав перший заступник голови Фонду державного майна України Дмитро Парфененко, представляючи розпорядження Кабінету міністрів.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше на зборах акціонерів заблокував перетворення «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Донецькобленерго» і «Київенерго» на приватні компанії з публічних.

Таке рішення пов'язане з тим, що державі буде складніше контролювати приватні акціонерні товариства, бо до них пред'являється менше вимог щодо розкриття інформації.

Фонд держмайна у квітні переніс дати аукціонів з продажу держпакетів акцій 70% акцій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60,2% «Запоріжжяобленерго» і 46% «Черкасиобленерго» на жовтень-грудень з червня-липня 2016 року.