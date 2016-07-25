Акції Nintendo впали після заяви про покемонів

Заява Nintendo була поширена після закриття торгів в п'ятницю, передає Бі-бі-сі. У ній компанія уточнює, що доходи від надпопулярної гри Pokemon Go не так сильно позначиться на її фінансових показниках, як того можуть очікувати інвестори.

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Як уточнили в корпорації, Nintendo не є власником повних прав на гру, а володіє лише 32% в компанії Pokemon Company, яка отримує ліцензійні відрахування і частину прибутку від покупок, які гравці роблять всередині гри.

Також у Nintendo є частка в компанії-дистриб'юторі ігри, Niantic, однак інформації про те, яку частку прибутку від гри отримує дистриб'ютор, у відкритому доступі немає.

Тому, говорилося в заяві Nintendo, феноменальний успіх Pokemon Go не дуже сильно позначиться на річній звітності, яку компанія планує випустити в березні 2017 року.

Компанія планує збільшити свій прибуток від гри за рахунок продажу спеціального пристрою, детектора покемонів. Пристрій у вигляді напульсника буде вібрувати, якщо поблизу від його носія з'явиться покемон.

Як говорилося в заяві Nintendo, пристрій вже розроблено, але коли він надійде в продаж і скільки буде коштувати, поки невідомо.