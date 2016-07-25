Американська Verizon купить Yahoo за $4,8 мільярда

Американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications Inc. домовилася про угоду щодо купівлі Yahoo за 4,8 мільярда доларів, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Офіційно про поглинання Verizon оголосить 25 липня до відкриття ринку. Продаж об'єктів нерухомості Yahoo і активів інтелектуальної власності, як очікується, відбудеться окремо", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що представник Verizon Боб Вареттони по електронній пошті відмовив агентству в коментарях. Прес-секретар Yahoo Ребекка Нойфельд також не змогла оперативно відреагувати на прохання про коментар.

"Yahoo хоче зберегти свої частки в Alibaba Group Holding Ltd і Yahoo Japan Corp", - підкреслює видання.

На початку червня повідомлялося, що Verizon готова придбати основний бізнес інтернет-компанії Yahoo за 3 мільярди доларів.