Американська Verizon купить Yahoo за $4,8 мільярда
Очікується, що продаж об'єктів нерухомості Yahoo та активів інтелектуальної власності відбудеться окремо.
Американська телекомунікаційна компанія Verizon Communications Inc. домовилася про угоду щодо купівлі Yahoo за 4,8 мільярда доларів, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.
"Офіційно про поглинання Verizon оголосить 25 липня до відкриття ринку. Продаж об'єктів нерухомості Yahoo і активів інтелектуальної власності, як очікується, відбудеться окремо", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що представник Verizon Боб Вареттони по електронній пошті відмовив агентству в коментарях. Прес-секретар Yahoo Ребекка Нойфельд також не змогла оперативно відреагувати на прохання про коментар.
"Yahoo хоче зберегти свої частки в Alibaba Group Holding Ltd і Yahoo Japan Corp", - підкреслює видання.
На початку червня повідомлялося, що Verizon готова придбати основний бізнес інтернет-компанії Yahoo за 3 мільярди доларів.