Фонд держмайна готує до продажу держпакетів акцій "Запоріжжяобленерго" та двох ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 60,2% акцій найбільшої енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго", 99,99% Одеської ТЕЦ і 99,83% Херсонської ТЕЦ, йдеться в офіційному виданні фонду "Відомості приватизації".

"Фонд державного майна україни інформує, що розпочато підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону цих акціонерних товариств", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна за результатами проведеного 21 березня конкурсу вибрав оцінювачів для держпакетів акцій "Запоріжжяобленерго", Одеської ТЕЦ, Херсонської ТЕЦ.

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Держпакет "Запоріжжяобленерго" оцінює запорізька компанія "Центр "Бізнесінформ", вартість послуг якої складає 190 тисяч гривень. "Міжнародна консалтингова компанія - Оцінка" (Київ р.) стала оцінювачем Одеської ТЕЦ, компанія "Канзас" (м. Київ) - Херсонської ТЕЦ.

"Запоріжжяобленерго" входить до четвірки найбільших енергопостачальних компаній України та посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

Понад 10% акцій підприємства належать кіпрським компаніям Bikontia Enterprises Limited (12,31%), Lex Perfecta Limited (16,52%) та державі в особі Фонду держмайна (60,2%).

Херсонська ТЕЦ постачає опалення і електроенергію близько 50% населення міста Херсона. Основним паливом компанії є природний газ. Державі належить 99,83% акцій компанії.

Одеська ТЕЦ є монополістом у сфері постачання опалення в Одесі. Основним паливом є природний газ і частково нафта. Державі належить 99,99% акцій компанії.