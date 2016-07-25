Світовий банк може розмістити в Китаї перші SDR-облігації

Світовий банк планує розмістити в Китаї облігації в спеціальних правах запозичення (SDR), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

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Випуск відбудеться на міжбанківському ринку цінних паперів Китаю. Емісія може відбутися вже наступного місяця, зазначило одне з джерел. За даними агентства, це стане першим випуском облігацій Світового банку в SDR.

Крім того, за даними агентства, Народний банк Китаю розглядає можливість випуску облігацій в спеціальних правах запозичення, передає Прайм.

У листопаді минулого року МВФ ухвалив рішення включити китайський юань в кошик SDR. Китайська валюта з 1 жовтня 2016 року отримає в кошику 10,92%, посівши третє місце після долара (41,73%) і євро (30,93%). У японської ієни і британського фунта — частки у 8,33% і 8,09% відповідно.