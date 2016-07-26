Moody's погіршило прогноз за рейтингом Microsoft
Агентство підтвердило рейтинг компанії на рівні «Aaa».
Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу Microsoft на рівні «Aaa», погіршивши при цьому прогноз за рейтингами корпорації до негативного, йдеться в повідомленні агентства, передає RNS.
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13 червня Moody's помістило топовий рейтинг Microsoft в список на перегляд з можливим подальшим зниженням через операції з придбання за $26,2 млрд. соціальної мережі LinkedIn. Угода, на думку аналітиків агентства, несе ризики для показників боргу Microsoft.
«Незважаючи на потенційний успіх, зміна прогнозу на негативний відображає, що вона повністю фінансується боргом, а це вказує на агресивнішу фінансову політику компанії», - цитує прес-служба агентства віце-президента Moody's Річарда Лейна.
Прогноз може бути змінено на стабільний, якщо виплати акціонерам і угода фінансуватимуться таким чином, що не призведуть до подальшого збільшення валового і чистого лівериджу (співвідношення позикового і власного капіталу).
У червні Microsoft повідомила про купівлю соціальної мережі професійних контактів LinkedIn за $26,2 млрд грошовими коштами, або 196 доларів за акцію. LinkedIn за умовами покупки збереже свій бренд і топ-менеджмент. Закриття угоди очікується в кінці року, після схвалення її акціонерами та регуляторами.