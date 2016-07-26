Moody's погіршило прогноз за рейтингом Microsoft

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підтвердило рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу Microsoft на рівні «Aaa», погіршивши при цьому прогноз за рейтингами корпорації до негативного, йдеться в повідомленні агентства, передає RNS.

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13 червня Moody's помістило топовий рейтинг Microsoft в список на перегляд з можливим подальшим зниженням через операції з придбання за $26,2 млрд. соціальної мережі LinkedIn. Угода, на думку аналітиків агентства, несе ризики для показників боргу Microsoft.

«Незважаючи на потенційний успіх, зміна прогнозу на негативний відображає, що вона повністю фінансується боргом, а це вказує на агресивнішу фінансову політику компанії», - цитує прес-служба агентства віце-президента Moody's Річарда Лейна.

Прогноз може бути змінено на стабільний, якщо виплати акціонерам і угода фінансуватимуться таким чином, що не призведуть до подальшого збільшення валового і чистого лівериджу (співвідношення позикового і власного капіталу).

У червні Microsoft повідомила про купівлю соціальної мережі професійних контактів LinkedIn за $26,2 млрд грошовими коштами, або 196 доларів за акцію. LinkedIn за умовами покупки збереже свій бренд і топ-менеджмент. Закриття угоди очікується в кінці року, після схвалення її акціонерами та регуляторами.