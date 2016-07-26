Fitch залишило рейтинги України на переддефолтному рівні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») України в національній валюті на рівні «CCC» ("переддефолтний").

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги 5 українських банків з іноземним капіталом

Як повідомляється на сайті агентства, довгостроковий рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій країни в національній валюті також підтверджено на рівні «CCC», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «C», визначено короткостроковий РДЕ в національній валюті «C».

Як наголошується в повідомленні Fitch, перегляд рейтингів суверенних емітентів повинен відбуватися за опублікованим графіком, згідно з яким, перегляд рейтингів України припадав на 11 листопада, однак агентство може відступити від цього порядку, зокрема, при зміні рейтингової методології, чим і зумовлений цей перегляд рейтингів.

Читайте такожFitch знизило кредитні рейтинги рекордної кількості країн

За інформацією Fitch, рейтинг відображає думку агентства, що в Україні відсутні ключові чинники, необхідні для підвищення рейтингу в національній валюті, включаючи чинник сильних фундаментальних показників з державних фінансів щодо фундаментальних показників по зовнішніх фінансах і чинник пріоритетності кредиторів у національній валюті щодо кредиторів в іноземній валюті.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «ССС» 16 травня, водночас підтвердивши аналогічний рейтинг щодо українських євробондів.

Агентство підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до «CCC» з «RD» (обмежений дефолт) у листопаді 2015 року на тлі завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни.