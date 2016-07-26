Російський міністр оцінив успіхи приватизації в країні: Це нуль насправді

Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв незадоволений проміжними підсумками приватизації. За його словами, на даний момент результати від приватизації — «нуль».

«З 977 акціонерних товариств у нас приватизовано лише 329, тобто одна третина, в тому числі продано за гроші 210 товариств. 20% на суму 15 млрд руб. – це нуль насправді», — сказав міністр на колегії Росмайна, передає RNS.

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Голова Мінекономрозвитку РФ зазначив, що такі підсумки «абсолютно не годяться». Він закликав «прискорюватися і приймати відповідальні рішення».

Міністр додав, що останнім часом в держкомпаніях стали рідше користуватися інститутом «золотої акції».

«Використання блокуючого пакета звичайно ж повинно реалізовуватися ефективніше, якісніше», — зазначив він.

Цього року уряд РФ запланував реалізацію декількох великих активів. У липні на біржі продано 10,9% акцій «Алроса». Напередодні завершився збір заявок на приватизацію 50,08% «Башнефти». До продажу готується також 19,5% «Роснефти», 10,9% ВТБ і 25% мінус одна акція «Совкомфлота».

Як говорив раніше перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов, приватизація ВТБ переноситься на 2017 рік. Обсяг коштів, які бюджет повинен отримати від «великої» приватизації, голова Мінфіну Антон Силуанов оцінював в 1 трлн руб.