Національний депозитарій України скоротив прибуток майже в 16 разів

Національний депозитарій України (НДУ), що забезпечує роботу системи обліку цінних паперів країни, в січні-червні 2016 року скоротив чистий прибуток в 15,6 раза – до 248 тис. грн з 3,88 млн грн за аналогічний період минулого року.

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Про це йдеться у звіті НДУ, опублікованому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід депозитарію від реалізації послуг за звітний період знизився на 11,1% - до 23,3 млн грн.

Валовий прибуток знизився в січні-червні в 2,6 раза – до 412 тис. грн з 1,05 млн грн в I півріччі 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток НДУ в 2015 році скоротилася майже у 37 разів – до 314 тис. грн з 11,6 млн грн в 2014 році.

Збори акціонерів НДУ 26 квітня підтримала раніше схвалену спостережною радою кандидатуру литовця Міндаугаса Бакаса на посаду голови правління депозитарію.

Національний депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України.

Статутний капітал Національного депозитарію України становить 103,2 млн грн. Управління 25% акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Крім того, 25% акцій Національного депозитарію належать Національному банку України. 24,9% належать "Ощадбанку", 10,9% - корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ.