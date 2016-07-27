Гройсман хоче залучити до приватизації арабський бізнес

Уряд України виступає за проведення в Україні українсько-арабського економічного форуму, покликаного сприяти активізації торгового співробітництва та залучення арабського бізнесу до процесу приватизації державних підприємств в Україні.

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Згідно з повідомленням на сайті уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівниками дипломатичних установ арабських країн, акредитованих у Києві. Метою зустрічі було обговорення актуальних питань порядку денного двосторонньої взаємодії, а також узгодження перспективних проектів у співпраці України з державами регіону.

Гройсман запросив представників арабських країн взяти участь в повторному аукціоні з приватизації Одеського припортового заводу.

"Для нас це важливо. Ми хочемо публічну, відкриту приватизацію для України", - цитуються в повідомленні слова Гройсмана.

Голова уряду зазначив, що в Україні і арабських країнах існує багато можливостей для розвитку як двосторонньої, так і регіональної взаємодії, зокрема, у сферах енергетики, освіти, сільського господарства, ІТ та інфраструктури.

"Уряд України зацікавлений в тому, щоб відкрити нашу країну для ваших країн, для вашого бізнесу, для інвестицій, поглибити торговельні відносини", - заявив Гройсман.

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У свою чергу керівники дипломатичних установ арабських країн підтвердили зацікавленість арабських бізнесменів здійснювати інвестиції в Україну та високо оцінили зусилля уряду України в проведенні реформ і змін у різних сферах.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови приватизації ОПЗ (99,6% акцій) зі стартовою ціною пакета акцій у 13,175 млрд грн, або 520 млн доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року.

Інтерес до конкурсу виявили норвезька компанія Yara, американська ІВЕ Trade, Koch Fertilizers, CF Industries і польська Ciech.

Разом з тим, 18 липня конкурс був зірваний через відсутність заявок інвесторів. У зв'язку з цим Фонд держмайна як ключовий орган, який курирує питання приватизації в Україні, заявив про намір підготувати новий конкурс з можливим зниженням стартової ціни активу на 30%.