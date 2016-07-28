"Віойл-Інвест" анулювали ліцензії для роботи на фондовому ринку через російське громадянство власника

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала ліцензії на діяльність на ринку капіталу одного з найбільших виробників і експортерів соняшникової олії країни – «Віойл-Інвест», оскільки опосередкованим мажоритарним власником компанії є громадянин Росії Віктор Пономарчук. Про це повідомила прес-служба НКЦПФР.

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У комісії відзначили, що документальне підтвердження істотного впливу громадянина країни-агресора на компанію, згідно з українським законодавством, було підставою для анулювання ліцензій на торгівлю цінними паперами та депозитарну діяльність.

У НКЦПФР повідомили, що власником 94% «Віойл-Інвест» є «Вітрус ЛТД». У свою чергу, Пономарчук володіє 99,99% «Вітрус ЛТД».

Довідка УНІАН. «Віойл-Інвест» - один із найбільших виробників і експортерів соняшникової олії в Україні. До складу компанії входять Вінницький і Чернівецький олійно-жирові комбінати, мережа хлібоприймальних пунктів та елеватори в Україні.

Верховна Рада в січні 2015 року визнала Росію країною агресором. Також у своїй заяві парламент заявив про необхідність посилення тиску на РФ, в тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів, санкцій, щоб зупинити російську агресію.

Згідно з законом «Про ліцензування окремих видів діяльності», існує вимога про обмеження контролю над компанією громадянами держави, яка здійснює військову агресію проти України. За умов невиконання цієї умови ліцензія анулюється.