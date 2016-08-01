Норвезький оператор Telenor готується продати свою частку в Vimpelcom на Лондонській біржі

Норвезький оператор Telenor планує продати 33%-ву частку в телекомунікаційному холдингу Vimpelcom Ltd. у вересні цього року на Лондонській біржі, повідомило британське галузеве видання TMT Finance, з посиланням на власні джерела.

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Це підтвердила «Ведомостям» близька до Vimpelcom людина: продаж пакета – питання найближчих двох місяців. За його словами, Telenor намагається знайти великих інституціональних інвесторів, вже заплановано road-show. Якщо це не вдасться, то є запасний варіант – поступовий продаж акцій на ринок. Але при цьому неминуче падіння ціни, зауважує він.

Про те, що Telenor може продати 33% Vimpelcom Ltd. в ринок, знає і людина, близька до одного з партнерів норвезької групи. Знайти покупця на весь пакет норвежцям не вдається, пояснює він: частка недостатньо велика і не дає необхідних прав. Тому Telenor найняла інвестбанки, доручивши їм вивчити можливості продажу акцій на ринку.

За даними TMT Finance, координаторами угоди призначені Morgan Stanley і JPMorgan, спільними букраннерами – Citi і Credit Suisse. Банки зараз оцінюють пакет, але Telenor планує отримати за нього не менше $2,3 млрд, пише видання. Якщо брати за основу цю оцінку, виходить, що Telenor оцінює акцію Vimpelcom $3,96. У п'ятницю на NASDAQ, де зараз торгуються папери холдингу, на закриття торгів вони коштували на 3% дорожче – $4,08.

Про намір продати частку в Vimpelcom Telenor заявила 5 жовтня 2015 року. Це «складний актив», що формує всього 8% вартості Telenor, його капіталізація постійно знижується, а можливості контролювати його діяльність немає, пояснював норвезький оператор.

Нагадаємо, Vimpelсom є акціонером оператора мобільного зв'язку «Київстар».