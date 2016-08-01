В Японії знизився інтерес до Pokemon Go - акції Nintendo впали

Акції компанії Nintendo на Токійській біржі впали на 6,5% після того, як гра Pokemon Go опустилася в списку найбільш популярних програм в Японії для пристроїв компанії Apple, повідомляє Bloomberg.

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За даними дослідницької компанії App Annie, зараз Pokemon Go займає четверте місце в списку найбільш завантажуваних додатків. «Це дуже швидке і велике падіння», — стверджує засновник японської консалтингової компанії Kantan Games Серкан Тото.

Минулого тижня Nintendo зіткнулася з найбільшим падінням акцій з 1990 року. Тоді акції компанії впали на 18% на закритті торгів на Токійській біржі і становили 23,2 тис. ієн за штуку. Це сталося після того, як Nintendo попередила про невеликий вплив Pokemon Go на фінансові показники, передає РБК.

Однак, за даними App Annie, Японія була другим ринком найкасовіших додатків для телефонів у другому кварталі. У США Pokemon Go є найкасовішим додатком на пристроях Android і Apple, а також першим серед мобільних додатків для пристроїв Android в Японії.