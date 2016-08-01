Tesla купує енергокомпанію SolarCity за $2,6 мільярда

Автомобільна компанія Tesla Motors купує виробника сонячних батарей SolarCity за 2,6 мільярда доларів, повідомляє Reuters.

"Таким чином, компанія зможе запропонувати споживачам сонячні панелі, батареї для акумулювання енергії та електромобілі під єдиним брендом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акціонери SolarCity отримають 0,11 акції Tesla за кожну свою акцію SolarCity, таким чином вартість акції компанії склала 25,37 долара.

Разом з тим акції зросли на 0,51% до 235,99 долара за штуку.

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Як повідомляв УНІАН, Tesla будує в штаті Невада завод зі збирання батарей, які використовуються, в тому числі, в системах накопичення енергії. Завдяки угоді компанія зможе запропонувати водіям можливість використовувати сонячну енергію для зарядки електромобілів.

У травні Tesla опублікувала свій звіт за перший квартал. Збитки компанії порівняно з першим кварталом минулого року зросли до 282 мільйонів доларів, але виявилися нижчими за прогнози аналітиків. При цьому виручка збільшилася майже на 20%, а зростання замовлень на нові моделі помітно прискорилося. Котирування Tesla після публікації звіту зросли майже на 3%.