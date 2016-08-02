ExxonMobil вилетіла з п'ятірки найдорожчих компаній США: Amazon і Facebook обігнали

Нафтова компанія Exxon Mobil покинула п'ятірку найбільших за капіталізацією компаній США, передає RNS з посиланням на The Wall Street Journal.

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Слабкі фінансові показники за II квартал знизили акції Exxon Mobil на 1,4% у п'ятницю, 29 липня, а в результаті падіння цін на нафту на торгах в понеділок акції компанії втратили ще 3,5%. В результаті на початку торгової сесії 2 серпня Exxon опинилася на шостому місці серед найбільших компаній США за капіталізацією, згідно з даними FactSet.

Поточна ринкова вартість компанії оцінюється в $356,06 млрд. Відповідно S&P Dow Jones Indices, компанія жодного разу з 1980 року не завершувала рік нижче п'ятого місця в рейтингу капіталізації, дев'ять разів вона займала перше місце.

Компанію обігнали Facebook, посіла п'яте місце з капіталізацією в $356,89 млрд, і Amazon (на четвертому місці), ринкова вартість на відкритті торгів — $364 млрд. У топ-5 також входять Apple, Microsoft і Alphabet.