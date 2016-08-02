Банки Credit Suisse і Deutsche Bank виключать з індексу STOXX Europe 50

Оператор біржових індексів групи Deutsche Boerse, компанія STOXX оголосила про рішення не враховувати надалі при розрахунку індексу STOXX Europe 50 котирування акцій банків Credit Suisse і Deutsche Bank.

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Причиною виключення стало різке падіння котирувань акцій обох банків. З початку року акції Credit Suisse впали в ціні приблизно на 48%, Deutsche Bank — на 49,5%.

Рішення набуде чинності з 8 серпня 2016 року. З цього дня швейцарський Credit Suisse і німецький Deutsche Bank виключать зі списку 50 найбільших компаній Європи, що враховуються при розрахунку індексу STOXX Europe 50, передає РБК.

Замість акцій обох банків при розрахунку STOXX Europe 50 будуть враховуватися котирування акцій голландського виробника мікроелектроніки ASML і французького будівельного холдингу Vinci.