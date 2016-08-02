Microsoft розмістив облігації на $20 мільярдів для покупки соцмережі LinkedIn

20:06, 02 серпня 2016
Фондовий ринок
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Про плани Microsoft купити LinkedIn стало відомо у червні 2016 року, вартість угоди становить $26,2 млрд.

REUTERS

Microsoft розмістив облігації на $19,75 млрд для фінансування операції з купівлі соціальної мережі LinkedIn. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на публікацію компанії.

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Після розміщення інвестори отримали пропозиції на $50 млрд. Настільки високий попит допоміг Microsoft зайняти за нижчими ставками, ніж в жовтні 2015 року, коли компанія розмістила облігації на $13 млрд. За словами джерела Bloomberg, знайомого з питанням, ще $40 млн компанії вдалося заощадити на щорічних відсоткових виплатах.

«У вас є весь світ для того, щоб вибрати місце, куди вкласти гроші, однак якщо порівнювати Microsoft з можливою негативною дохідністю, то технічна компанія виглядає вельми привабливо», — заявив старший аналітик корпоративних облігацій на Ameriprise Financial Inc. Джон Картрайт, передає РБК.

Про плани Microsoft купити LinkedIn стало відомо у червні 2016 року, вартість угоди становить $26,2 млрд. Microsoft розраховують завершити покупку соцмережі до кінця року.

Як зазначає Bloomberg, доходи від продажу цінних паперів компанія також може використовувати на загальні корпоративні цілі, погашення заборгованості та викуп акцій.

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