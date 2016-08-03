Жертва дешевої нафти: S&P оголосило Республіці Конго дефолт через невиплату боргу

Міжнародне рейтингове агентство S&P оголосило дефолт африканській Республіці Конго у зв'язку з невиплатою країною боргу в $478 млн, повідомляє Financial Times (FT) з посиланням на заяву агентства.

Уряд Конго повинен був перерахувати кошти кредиторам до 30 червня, проте до кінця липня так і не розплатився за боргами, зазначає агентство. У S&P при цьому підкреслили, що в разі, якщо Конго не знайде кошти на виплату боргу, її рейтинг може бути переглянутий.

Раніше Moody's знизило суверенний рейтинг Конго до В3, а Fitch переглянуло рейтинг країни до С. Очікується, що в найближчі дні це агентство також може оголосити Конго дефолт, передає RNS.

З даних МВФ за вересень 2015 року, які наводить FT, випливає, що економіка країни, 70% всіх бюджетних доходів якої припадало на надходження від експорту нафти, серйозно постраждала в результаті падіння нафтових цін.