Хакери зламали одну з найбільших у світі криптовалютних бірж: вкрали біткойнів на $65 мільйонів

Курс біткоїна до долара впав на 5,3% на торгах у Токіо 3 серпня, збільшивши до 13% своє дводенне падіння після злому хакерами однієї з найбільших у світі криптовалютних бірж Bitfinex, повідомляє Bloomberg.

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Гонконгська криптовалютна біржа Bitfinex 2 серпня повідомила про призупинення всіх операцій через хакерську атаку. Злому, за її повідомленням, зазнали лише біткойн-гаманці користувачів, з яких хакери викрали 119,756 біткоїнів, або близько $65 млн за курсом на день інциденту.

До розслідування події підключилися правоохоронні органи. Компанія пообіцяла під час розслідування розглянути різні варіанти відшкодування клієнтських втрат, передає RNS.

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У результаті інциденту ринкова капіталізація криптовалюти знизилася цього тижня на $1,5 млрд, йдеться в дослідженні CoinDesk. Ситуація змушує згадати реакцію ринку на злам у лютому 2014 року токійського Mt. GOx, найбільшого в світі на той момент обмінника біткойнів. Через тиждень після атаки хакерів біржа подала заяву про банкрутство. Вартість біткоїна в результаті впала на 30%.

Bitfinex сьогодні є третьою за популярністю біткойн-біржею, її щоденний обсяг торгів становить близько 16 000 BTC (близько $3,7 млн). У травні минулого року компанія попередила клієнтів про можливу атаку на свій «гарячий» гаманець і рекомендувала користувачам не вносити кошти до закінчення розслідування. За заявами компанії, втраті клієнтських коштів тоді вдалося запобігти.