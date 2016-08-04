Банки Європи скорочують активи своїх брокерських підрозділів у США

Активи брокерських підрозділів європейських банків у США значно скоротилися з кінця 2013 року по кінець 2015 року, повідомляє WSJ з посиланням на подані ними в SEC дані.

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Зокрема, американські активи Barclays Capital зменшилися на 43%, Deutsche Bank Securities — на 30%, брокерського підрозділу Credit Suisse — на 26%.

Для порівняння активи брокерських підрозділів американських конкурентів — JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs і Morgan Stanley — зменшилися за цей період в середньому на 8%.

Найбільше постраждав сегмент надання короткострокових кредитів клієнтам з фінансового сектора, передає RNS.

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Банки стверджують, що мають намір продовжувати вести бізнес у США і хочуть розширити свою присутність в деяких частинах американського ринку. Проте в цілому їхні активи тут зменшуються через складніші умови для бізнесу та посилення регулювання.

Нагадаємо, з 1 липня ФРС зобов'язала зарубіжні банки включити свої операції в єдині холдингові компанії, у той час як раніше у багатьох таких банків банківські та брокерські операції були розділені між окремими структурами. Крім того, з 2018 року великим закордонним банкам доведеться щорічно проходити стрес-тестування ФРС і виконувати її вимоги щодо капіталу.