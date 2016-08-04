"Плануємо масштабну приватизацію": Порошенко запросив малайзійських інвесторів в Україну

Президент Петро Порошенко запросив малайзійських інвесторів в Україну.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками малайзійського бізнесу в ході офіційного візиту до Малайзії, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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За словами глави Української держави, однією із цілей його візиту до Малайзії є обговорення перспектив для посилення співробітництва між країнами. «Сьогодні вдалий час для малайзійських інвесторів прийти в Україну, де існують значні можливості в різних секторах економіки», - підкреслив він. Зокрема, перспективними є сільське господарство, інформаційні технології, космос та авіація, оборонно-промисловий комплекс, високотехнологічне виробництво.

«Плануємо масштабну приватизацію державних підприємств на прозорій і конкурентній основі та реформу корпоративного управління», - наголосив президент, зазначивши, що перелік цих об’єктів, зокрема, включає енергетичні компанії, порти та хімічні підприємства, залізничні, транспортні та авіаційні компанії тощо.

Глава держави ознайомив представників малайзійського бізнесу зі стратегією реформування України, зокрема, із першими результатами реформ: відновлення макроекономічної стабільності, оздоровлення банківської системи, прогрес в проведенні реформи дерегулювання, скорочення кількості податків та зборів, зменшення числа планових і позапланових перевірок державної податкової служби.

Президент зазначив, що з 2012 року Україна вже піднялася на 56 позицій в рейтингу ведення бізнесу. «Угода між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі відкриває величезні можливості для інвесторів, і ми хотіли б запросити вас скористатися ними. Україна могла б стати воротами для малайзійського бізнесу на ринок ЄС», - підкреслив глава держави.

За словами президента, Малайзія, в свою чергу, може стати воротами для українського бізнесу в регіоні.

Порошенко підкреслив: «Є малайзійське прислів'я: «Гни бамбук, поки він паросток – зелений і росте». Україна також «паросток». І саме сьогодні треба інвестувати в Україну».

Глава держави також відзначив зацікавленість в отриманні досвіду малайзійських компаній в сфері передових інновацій та висловив сподівання, що найближчим часом почне працювати українсько-малайзійський торговий комітет. «Це дасть величезний імпульс для наших двосторонніх торгово-економічних відносин», - зазначив Порошенко, нагадавши, що в минулому році Малайзія зайняла 10-е місце серед торгових партнерів України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

«Сьогодні у нас є хороша стартова позиція, щоб використати весь потенціал наших економічних відносин. Ми зацікавлені в тривалій та плідній співпраці з Малайзією», - наголосив глава держави. Малайзія може увійти в ТОП-3 українських торгових партнерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, впевнений президент.