Фонд держмайна хоче продати 65% акцій "Харківобленерго" за $73 мільйони

Фонд державного майна України (ФДМУ) підготував умови приватизації 65% акцій державної компанії «Харківобленерго» зі стартовою ціною 73 млн дол.

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Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на своїй сторінці у Twitter.

«ФДМУ підготував умови приватизації «Харківобленерго». На аукціон буде виставлено пакет акцій - 65%. Стартова ціна - близько 73 млн дол.», - написала вона.

Згідно з чинним законодавством, умови приватизації мають бути затверджені Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна у квітні переніс дати аукціонів з продажу держпакетів акцій - 70% акцій «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго», 60,2% «Запоріжжяобленерго» і 46% «Черкасиобленерго» на жовтень-грудень з червня-липня 2016 року.