Апеляційний суд підтвердив законність зупинки торгів акціями біржі "Перспектива"

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 2015 року про зупинення торгів акціями біржі «Перспектива», скасувавши рішення суду першої інстанції.

Читайте такожТрьом біржам дозволили проводити публічні розміщення облігацій міжнародних фінорганізацій

Про це повідомила прес-служба НКЦПФР.

«Суд відмовив ФБ «Перспектива» у задоволенні позову у повному обсязі. НКЦПФР як орган державного регулювання ринку цінних паперів наділений повноваженнями застосовувати заходи, спрямовані на захист прав інвесторів на ринку цінних паперів. Такою мірою запобіжного заходу Нацкомісією, зокрема, була обрана зупинка торгівлі цінними паперами на будь-якій фондовій біржі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 4 серпня 2015 року про зупинення торгів акціями біржі «Перспектива».

У серпні 2015 року Нацкомісія з цінних паперів визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними і зупинила торги ними.

Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. За час роботи біржа реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг, зареєструвала специфікації і запустила в обіг відсоткові строкові контракти.