Moody's зберегло рейтинг Туреччини в списку на перегляд з можливим пониженням

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає РБК.

«Перегляд Moody's по довгостроковому кредитному рейтингу Туреччини на рівні «Baa3», оголошено 18 липня 2016 року після проваленої спроби перевороту, триває», - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що агентство планує завершити огляд протягом 90 днів з 18 липня.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service помістило довгостроковий кредитний рейтинг Туреччини в список на перегляд у бік пониження після того, як в країні сталася спроба військового перевороту.

«Незважаючи на те, що переворот не вдався, подія сама по собі, швидше за все, призведе до загострення проблем в економіці країни», — вважають аналітики.

Спроба військового перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня. Військовий дії відбувалися в Анкарі та Стамбулі. Після звернення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана до народу його прихильники вийшли на вулиці і перешкоджали проходу військових, заважали проїзду танків. Зранку 16 липня військові почали здаватися поліцейським, також пройшли масові затримання вищих посадових осіб збройних сил, яких звинувачують в участі в перевороті.