Fitch погіршило прогноз зростання економіки України до 1%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило свої прогнози щодо зростання економіки України за підсумками 2016 року, знизивши їх до 1% проти раніше виданого показника в 2%. Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

"Fitch очікує лише помірного відновлення економіки України. Ми прогнозуємо зростання ВВП на 1% у 2016 р.", - йдеться в повідомленні.

При цьому показники економічного зростання України в середньостроковій перспективі також знижено - до 2%.

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"Ми прогнозуємо зростання ВВП на 2% в середньостроковій перспективі", - зазначили в Fitch.

Раніше, в травні, Fitch також знизив прогноз зростання економіки до 2% проти 3,9% через стримуючі фактори, а саме: втрати від експорту з Росією, військові втрати на сході країни, низькі ціни на ключових товарних ринках і слабкість фінансового сектора.

За прогнозами уряду, зростання економіки України за підсумками поточного року складе близько 1,5%. Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% при інфляції 15%, ЄБРР оцінює зростання ВВП за підсумками року на рівні 2%.