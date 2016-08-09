Фонд держмайна почав підготовку до приватизації двох ТЕЦ та семи обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до виставлення на продаж державного пакету акцій у низці енергетичних компаній, асаме двох ТЕЦ ("Дніпродзержинська ТЕЦ" і "Миколаївська ТЕЦ") та семи обленерго.

Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

Згідно з повідомленням, розпочата підготовка до приватизації 99,9% акцій держави у ТЕЦ та 25% в обленерго.

За інформацією прес-служби, в перелік енергопостачальних компаній, держпакети акцій яких будуть виставлені на продаж, увійшли наступні підприємства: "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Донецькобленерго", "Київенерго", "ДТЕК Західенерго", "Одесаоблэнерго", "Донбасенерго" і "ДТЕК Дніпроенерго".

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Як повідомляв УНІАН, 25 липня 2016 року ФДМУ почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 60,2% акцій найбільшої енергопостачальної компанії "Запоріжжяобленерго", 99,99% Одеської ТЕЦ і 99,83% Херсонської ТЕЦ.

5 серпня ФДМУ підготував умови приватизації 65% акцій державної компанії "Харківобленерго" зі стартовою ціною 73 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що ФДМУ має намір у серпні-вересні 2016 року провести аукціони з продажу 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60,2% "Запоріжжяобленерго" і 46% "Черкасиобленерго".