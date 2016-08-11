Одеський припортовий завод зупинено – топ-менеджер

Одне з найбільших підприємств хімічної промисловості України – "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) зупинено.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щурик.

"Сьогодні вночі (з 10 на 11 серпня – УНІАН) зупинено Одеський припортовий завод", - йдеться в повідомленні.

Також топ-менеджер зазначив, що про приватизацію заводу можна забути, оскільки найближчими роками завод "навряд чи встане з колін".

За інформацією прес-служби держкомпанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз", ОПЗ самостійно припинив споживання газу. Це сталося після того, як 4 серпня "Укртрансгаз" повідомив ОПЗ про відсутність підтвердженої номінації (заява на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта – УНІАН) на серпень поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у справі про розтрату грошових коштів Одеського припортового заводу затримані голова наглядової ради заводу Сергій Перелому і перший заступник директора підприємства Микола Щурик. Холодницький також повідомив, що по цій справі проводилися обшуки.

Фонд державного майна підтвердив свою готовність до співпраці зі слідством.

В середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень, або 500 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року, проте 18 липня стало відомо, що конкурс зірвано через відсутність заявок інвесторів.

При цьому раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій ОПЗ і допустив його повторне проведення восени.

Читайте такожОПЗ з початку року отримав 244 мільйони гривень збитку

20 липня "Укртрансгаз" обмежив постачання газу для ОПЗ до погашення боргів за транспортування палива, а вже за тиждень - 28 липня компанія-оператор газотранспортної системи подала позов в суд на ОПЗ. За даними "Укртрансгазу", борг ОПЗ за газ досяг 434 мільйонів гривень. Розгляд позову призначено в Господарському суді Одеської області на 25 серпня 2016 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.