Світовий банк вперше випустить в Китаї SDR-облігації

Світовий банк планує вперше випустити в Китаї облігації в спеціальних правах запозичення (SDR) Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє Прайм з посиланням на реліз СБ.

"Облігації будуть виражені в юанях та підкріплені спеціальними правами запозичення МВФ. Обсяг випуску становить 2 мільярди SDR (приблизно 2,8 мільярда доларів). Точні терміни випуску облігацій та його умови будуть залежати від ринкових умов на момент випуску", - йдеться в повідомленні.

Раніше в липні ЗМІ повідомляли, що Світовий банк планує розмістити в Китаї облігації в SDR. За їх даними, реліз відбудеться на міжбанківському ринку цінних паперів Китаю.

"Ця подія є важливою для ринку облігацій Китаю і SDR як міжнародного резервного активу. Ми дуже раді підтримати збільшується роль Китаю на світових фінансових ринках", - наводяться в повідомленні слова глави Світового банку Джим Ен Кіма.

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За його словами, даний випуск розширить доступ китайських інвесторів до іноземних валют на внутрішньому ринку облігацій, відкриваючи нові можливості для міжнародних інвесторів.

SDR (спеціальні права запозичення) є міжнародним резервним активом, який створено МВФ у 1969 році на додаток до офіційних резервів країн-членів. Вартість SDR на даний час базується на чотирьох основних валют: долара, євро, японської ієни і британського фунта. У листопаді минулого року МВФ ухвалив рішення включити китайський юань в кошик SDR. Китайська валюта з 1 жовтня 2016 року отримає в кошику 10,92%, посівши третє місце після долара (41,73%) та євро (30,93%). У японської ієни та британського фунта — частки у 8,33% і 8,09% відповідно.