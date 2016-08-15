Обсяг торгів цінними паперами на українських біржах з початку року скоротився на 35%

Загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за січень-липень 2016 року знизився на 35,1% - до 130 мільярдів гривень з 200,4 мільярда гривень за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обсяг торгів державними облігаціями становив 111,7 мільярда гривень, або 85,9% від загальної суми контрактів, укладених на біржах у січні-липні цього року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 40%.

Обсяг торгів акціями у звітному періоді склав 1,12 мільярда гривень, що в 3,8 рази менше, ніж роком раніше.

Сума контрактів по операціям з облігаціями підприємств за 7 місяців знизилася на 30,6% у порівнянні з січнем-липнем 2015 року – до 4,39 мільярда гривень.

За січень-липень комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 57,33 мільярда гривень, що на 30,5% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Обсяг зареєстрованих випусків акцій у січні-липні зріс на 32,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 42,8 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах за 2015 рік знизився на 53,1% - до 290,8 мільярда гривень з 619,7 мільярда гривень 2014 року.

За 2015 рік комісія зареєструвала випуски цінних паперів на 155,8 мільярда гривень, що на 24% менше, ніж 2014 року.

Обсяг зареєстрованих випусків акцій минулого року знизився на 10,9% порівняно з 2014 роком – до 128,6 мільярда гривень.