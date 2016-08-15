Оренда держвласності з початку року принесла до бюджету 605 мільйонів

Надходження в державний бюджет від оренди держвласності за підсумками січня-липня 2016 року знизилися на 10,7% - до 604,8 мільйона гривень з 676,9 мільйона гривень за аналогічний період 2015 року.

Про це повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

При цьому фонд станом на 11 серпня перевиконав річний план по надходженню коштів від оренди держвласності на 5,3%, перерахувавши до держбюджету 647,8 мільйона гривень.

Читайте такожЗ початку року оренда держмайна принесла бюджету $442 мільйони

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 2015 року перерахував до державного бюджету 1,21 мільярда гривень від оренди державної власності, що на 23,1% більше показника 2014 року й в 2,2 рази перевищує показник річного плану минулого року.

2016 року фонд мав перерахувати до державного бюджету від оренди держвласності 615 мільйонів гривень.