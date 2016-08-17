Moody's зберегло кредитний рейтинг Австралії на найвищому рівні
Головний казначей Австралії Скотт Моррісон привітав рішення агентства Moody's зберегти за його країною вищий кредитний рейтинг Aaa.
Про це повідомляє ТАСС.
"Наш найвищий рейтинг допомагає утримувати низькі ставки кредитування бізнесу і споживачів, сприяє збереженню більш сильних позицій у разі будь-якого зовнішньоекономічного шоку, - заявив Моррісон. - Це важливо в умовах все більш зростаючої невизначеності в глобальній економіці".
Оголосивши про збереження за Австралією найвищого кредитного рейтингу, агентство Moody's в той же час уточнило, що "національний борг країни збільшується і його рівень вже не можна називати низьким".
Експерти агентства звернули увагу на кілька політичних чинників, які, на їх думку, можуть перешкодити Австралії в найближчі роки успішно вирішувати проблеми бюджетних дефіцитів, в тому числі на "незначну більшість правлячої Ліберально-національної коаліції в Палаті представників (нижньої палати федерального парламенту)" і на "роздроблений Сенат".