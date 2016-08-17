Moody's зберегло кредитний рейтинг Австралії на найвищому рівні

Про це повідомляє ТАСС.

"Наш найвищий рейтинг допомагає утримувати низькі ставки кредитування бізнесу і споживачів, сприяє збереженню більш сильних позицій у разі будь-якого зовнішньоекономічного шоку, - заявив Моррісон. - Це важливо в умовах все більш зростаючої невизначеності в глобальній економіці".

Оголосивши про збереження за Австралією найвищого кредитного рейтингу, агентство Moody's в той же час уточнило, що "національний борг країни збільшується і його рівень вже не можна називати низьким".

Експерти агентства звернули увагу на кілька політичних чинників, які, на їх думку, можуть перешкодити Австралії в найближчі роки успішно вирішувати проблеми бюджетних дефіцитів, в тому числі на "незначну більшість правлячої Ліберально-національної коаліції в Палаті представників (нижньої палати федерального парламенту)" і на "роздроблений Сенат".