Надходження від приватизації з початку року скоротилися в 2 рази

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками січня-липня 2016 року склали 58,76 мільйона гривень, що в 2 рази менше, ніж за аналогічний період 2015 року, йдеться у звіті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Також повідомляється, що центральний і регіональні управління Фонду держмайна за звітний період продали 72 об'єкта державної власності (в тому числі в липні – 9) і 173 об'єкта комунальної власності (у липні – 36).

У липні ФДМУ через фондові біржі виставив 6 пакетів акцій підприємств загальною номінальною вартістю 25,78 мільйона гривень. Минулого місяця фонд на майданчиках організаторів торгів не продав жодного пакета акцій.

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Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше за показник 2014 року.

Фонд держмайна 2016 року планує виставити на приватизацію 450 об'єктів державної власності, з яких 20 є великими підприємствами, 50 – середні компанії, 380 – об'єкти малої приватизації.

Головним об'єктом для приватизації цього року є 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу. При цьому запланований на 26 липня конкурс з продажу держпакету акцій підприємства з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень не відбувся через відсутність заявок від інвесторів. У фонді повідомили, що повторний конкурс може відбутися у жовтні цього року.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації 2016 року ФДМУ планує направити до бюджету 17,1 мільярда гривень.