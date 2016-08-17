Мінфін позичив на внутрішньому ринку більше 1 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 17 серпня, залучило до державного бюджету 1,001 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучено в результаті продажу гривневих облігацій, індексованих на валютний курс, терміном обігу 7 років із середньозваженою дохідністю 6,5% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДП-аукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 та 2 роки.

Станом на 12 серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 535,829 мільярди, при цьому у власності Національного банку України знаходяться держпапери на суму 372,665 мільярда гривень, або 69,5% їх загального обсягу.