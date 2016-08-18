Moody's поліпшило прогноз щодо зростання ВВП Китаю

Рейтингове агентство Moody's переглянуло свої оцінки зростання ВВП Китаю в бік збільшення, передає CNBC.

Moody's збільшило прогнозований відсоток зростання ВВП країни в 2016 році з 6,3% до 6,6%. За прогнозом, за 2017 рік китайський ВВП зросте на 6,3%, раніше оцінка була 6,1%. Основою для зміни прогнозу є значущі кроки Китаю в податковій та кредитно-грошовій політиці.

Читайте такожDie Welt: Китай стає загрозою для світової фінансової системи«Уповільнення і ребалансування китайської економіки, ймовірно, будуть поступовими. У зв'язку з цим ми не думаємо, що Китай буде серйозно гальмувати світове економічне зростання в решту 2016 року і в 2017 році», — сказав провідний аналітик агентства Мадхаві Бокіл.

Як зазначає Moody's, економіка Китаю сповільнюється, причому уповільнення рекордне за 25 років було в 2015 році, тому статдані, оприлюднені раніше КНР, виявилися трохи гірше очікувань.