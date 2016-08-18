Через продажний суд Одеський НПЗ відійде до Курченко та його російських подільників - депутат

Господарський суд Одеської області у четвер, 18 серпня, своїм рішенням затвердив реєстр грошових вимог кредиторів ПАТ "Одеський НПЗ", фактично визнавши заборгованість заводу обсягом 14 мільярдів гривень компаніям колишнього керівника тіньового бізнесу сім'ї Януковича – Сергія Курченко.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook депутат фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Євген Дейдей.

"Одеський нафтопереробний завод поступово відходить до рук Курченко та його спільників російських. Україна може втратити одне зі своїх найприбутковіших підприємств", - заявив він.

Депутат підкреслив, що суддя господарського суду Одеської області Зеленов виніс відповідний вердикт, незважаючи на відсутність первинних документів, які підтверджували б факт перерахування грошових коштів на поточний рахунок НПЗ, а також на об'єктивні обставини і походження цих грошей.

"Тепер про погашення боргів по зарплаті можуть забути 800 працівників заводу та всі контрагенти", - додав Євген Дейдей.

За інформацією депутата, кредитори підприємства – це російський банк ВТБ та дві компанії, зареєстровані на Кіпрі.

"Після визнання їх вимог законними, вони отримали по суті юридичний та фактичний контроль над підприємством. Втім, якщо залишити тонкощі, суть зводиться до того, що замість, наприклад, націоналізації стратегічного заводу, його активи знову опиняться в руках колишнього власника – олігарха Сергія Курченко, який отримав свої статки під час правління Януковича", - пояснив парламентарій.

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"Так за що ми стояли на Майдані? Це результат Революції гідності? За таку незалежність і справедливість ми щодня втрачаємо найкращих?!" - обурився депутат.

Він також заявив про необхідність не допустити того, щоб регіонали через підставних осіб знову впливали на економіку, а, значить, і політику України.

"Якщо ми сьогодні не зупинимо свавілля щодо Одеського НПЗ, що завтра нам доведеться миритися із рішенням чергового продажного суду про повернення у власність Януковича "Межигір'я" та його "золотих батонів", - підсумував Євген Дейдей.