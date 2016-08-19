Повторний аукціон з продажу ОПЗ відбудеться наприкінці жовтня-на початку листопада - Білоус

Фонд державного майна України (ФДМУ) має намір провести аукціон з продажу 99,6% акцій одного з найбільших в країні виробників хімічної продукції – Одеського припортового заводу (ОПЗ) наприкінці жовтня – на початку листопада поточного року.

Про це повідомив на брифінгу голова фонду Ігор Білоус.

"Ми плануємо закінчити підготовку умов приватизації 10-15 вересня і в кінці жовтня – початку листопада плануємо провести конкурс", – сказав Білоус.

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Він підкреслив, що Фонд держмайна розглядає можливість зниження стартової ціни заводу наполовину порівняно з ціною, яка була вказана у умовах конкурсу з продажу підприємства, який не відбувся 26 липня.

Зазначимо, що раніше стартова ціна пакету акцій підприємства складала 13,175 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу був зірваний 18 липня через відсутність заявок інвесторів.

У фонді зазначили, що причинами відсутності заявок від інвесторів на участь в конкурсі, який повинен був відбутися 26 липня, є, зокрема, господарський борг заводу в розмірі 193 млн дол. перед компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа Ostchem, обмеження на виведення дивідендів з України, відсутність податкових пільг та преференцій для покупця і висока стартова ціна в зв'язку з цими проблемами і загальними економічними ризиками країни.

Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.