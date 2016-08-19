На держпакети акцій шести обленерго вже є вісім потенційних покупців - Білоус

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус повідомив про наявність 8 потенційних покупців держпакетів акцій "Хмельницькобленерго", "Миколаївобленерго", "Харківобленерго", "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго", зазначивши, що з ними вже підписані договори конфіденційності.

"Хто саме, я не скажу, так як з ними підписані договори конфіденційності. Скажу тільки, що їх вісім. Я думаю, що їх буде ще три", – сказав Білоус на брифінгу в Києві.

Голова фонду зазначив, що шість інтересантів з восьми є іноземними інвесторами.

"Інтерес буде більше, якщо наші депутати проголосують закони про ринок електроенергії, про НКРЭКУ (Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг – УНІАН)", – сказав він.

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За словами Білоуса, приватизація обленерго почнеться в жовтні поточного року. "З жовтня почнуться аукціони: жовтень, листопад і грудень – трьома групами по дві компанії", – повідомив глава Фонду держмайна.

За його словами, в першій групі будуть держпакети "Тернопільобленерго" і "Хмельницькобленерго", у другій – "Харківобленерго" і "Миколаївобленерго", у третій – "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго".

Як повідомляв УНІАН, у квітні Фонд держмайна переніс дати аукціонів з продажу 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго", 60,2% "Запоріжжяобленерго" і 46% "Черкасиобленерго" на жовтень-грудень з червня-липня 2016 року.