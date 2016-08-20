Fitch знизило кредитний рейтинг Туреччини

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає РБК.

Зокрема, агентство вказало, що невдалий військовий переворот у Туреччині «збільшив ризики для політичної стабільності». Крім того, воно відзначило і погіршення умов безпеки «поза контекстом, пов'язаним із заколотом», згадавши про теракти в Стамбулі і Анкарі.

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Політична невизначеність, «як очікується, вплине на економічну продуктивності і загрожує економічній політиці», відзначило Fitch.

Fitch змінило кредитний рейтинг Туреччини, що перевищує «сміттєвий» на одну позицію 22 липня, незабаром після спроби військового перевороту в цій країні. Тоді агентство знизило оцінку довгострокових зобов'язань країни з рівня BBB до BBB- зі стабільним прогнозом.

Також кредитний рейтинг Туреччини після заколоту знизило S&P з BB+ до BB c негативним прогнозом, а довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги Туреччини в лірі — до BB+/B з BBB-/A-3 відповідно. Агентство заявило, що спроба перевороту «посилила поляризацію політичного ландшафту Туреччини, ще серйозніше порушивши систему інституційних стримувань і противаг».

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's зберегло суверенний кредитний рейтинг Туреччини в списку на перегляд з можливим пониженням.