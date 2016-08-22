Pfizer запропонувала понад $14 мільярдів за виробника протиракових препаратів - ЗМІ

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає РБК.

За їх даними, про завершення угоди може бути оголошено вже в понеділок, 22 серпня. Pfizer запропонувала за Medivation понад $14 млрд, сказали джерела видання.

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Крім Pfizer за Medivation боролися ще кілька великих компаній, у тому числі Celgene, Gilead Sciences і Merck. При цьому в квітні французька Sanofi пропонувала викупити бізнес Medivation виходячи з ціни $52,5 за акцію або $9,3 млрд в цілому.

Минулого тижня ринкова вартість паперів Medivation склала $67,16 за акцію.

Інформацію про купівлю Medivation за $14 млрд також підтверджує джерело Reuters. При цьому Pfizer і Medivation відмовилися від коментарів.

У другому фінансовому кварталі 2016 року флагманський препарат Medivation Xtandi (ензалутамід),що застосовується при раку передміхурової залози, заробив $595 млн, показавши зростання на 22%.