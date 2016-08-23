Рубль і російські фондові індекси продовжують втрачати позиції

На торгах у вівторок, 23 серпня, російські рубль і фондові індекси продовжують втрачати позиції слідом за цінами на нафту.

За даними Московської біржі, з початку торгів курс долара виріс на 3 коп. і склав 64,74 руб.

Курс євро збільшився на 16 коп., до 73,49 руб.

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Індекс ММВБ впав на 0,23%, до 1974,5 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,12%, до 962,31 пункту.

Як повідомляв УНІАН, на світових торгах у вівторок, 23 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися, опустившись вперше з 17 серпня нижче позначки $49 за барель. Так, вартість Brent знизилася на 0,94% - до $48,70, WTI - на 1,24%, до $46,82 за барель. Новина про те, що ряд країн відновлює експорт і видобуток нафти, чинить тиск на вартість "чорного золота".