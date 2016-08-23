Нацкомісія з фондового ринку з початку року оштрафувала його учасників на 5 мільйонів

Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з початку року оштрафував за правопорушення професійних учасників ринку цінних паперів на загальну суму 5,07 млн грн за 371 розглянутою справою, повідомляється на сайті регулятора.

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У комісії повідомили, що станом на 19 серпня учасники вже сплатили 125 штрафів на загальну суму 553 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, центральний апарат та регіональні управління Нацкомісії з цінних паперів в 2015 році оштрафували учасників ринку капіталу на 55,7 млн грн в результаті розгляду 4731 справи. Всього було сплачено 2,75 млн грн штрафів, або 5,3%.