WSJ спрогнозувала втрати Баффета через падіння акцій Dow Chemical

Мільярдер Уоррен Баффет, імовірно, буде втрачати $8 в секунду через падіння акцій американської хімічної компанії Dow Chemical Company (Dow), пише The Wall Street Journal.

Читайте такожБаффет вибув з трійки найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Як наголошується, в 2009 році американська холдингова компанія Баффета Berkshire Hathaway надала Dow Chemical Company $3 млрд для придбання хімічної компанії Rohm & Haas. Досі мільярдер пожинав плоди від цього обережного кредиту: щорічні дивіденди становили 8,5% на 3 млн привілейованих акцій, тобто більш ніж $1,5 млрд, або, як любив говорити сам мільярдер, $8 в секунду.

Однак недавнє падіння акцій Dow Chemical Stock, очевидно, зупинить цей потік доходу, пише WSJ. Акції Dow більшу частину минулого місяця коштували в районі $53 за штуку. Це означає, що вони знаходяться в небезпечній близькості від рівня, при якому Berkshire втратить $255 млн дивідендів в рік, передає «Газета.Ru».

У 2013 році повідомлялося, що Уоррен Баффет, який вклав великі інвестиції в ряд компаній, включаючи Dow, після початку світової фінансової кризи в 2008 році, заробив на цьому понад $10 млрд.